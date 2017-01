Estoy saliendo hace unos meses con un chico mucho más joven que yo, yo tengo 32 y el 24. Nos llevamos muy bien de momento, y me gusta mucho. Pero no me interesan mucho las relaciones pasajeras o superficiales, y aunque los dos estamos claramente enganchados, no quisiera adentrarme mucho en la relación y después darme cuenta que la diferencia de edad nos jugaba en contra desde el vamos.