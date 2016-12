-La denuncia en ATAJO fue totalmente distinta a las denuncias en 2010 en la comisaría de Morón, donde me trataron súper mal. A Cristian no le tengo miedo. Él me retrata como si yo fuese una ex despechada. Jamás se hizo presente bajo ningún aspecto, pero sí su entorno, que se muestra violento constantemente, señalándome. La última vez que hablamos con Cristian por teléfono me insultó, me amenazó, le dije que no me joda y lo hice: fui y lo denuncié. Yo era menor, sus argumentos son de un nivel de psicopatía y perversión enormes.