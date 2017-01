—No te voy a mentir, generalmente cuando a una persona le falta una pata en su formación, hay un montón de cosas mentales, por ejemplo, quizás mis relaciones con los hombres no eran tan sanas, estaba inconscientemente agrediendo a esa persona o no le daba la importancia que quizás ameritaba. Al empezar a darme cuenta de estos inicios dije: "Ok, bueno, terapia, vamos a solucionarlo". Después de muchos años, porque hay que digerir ser una persona que se siente abandonada por el padre, por eso yo siempre lo recomiendo: si tuviste la mala suerte, la desgracia, porque no es lo mismo que fallezca esa persona, que vas y le llevás una flor y que la imagen esa va a ser un superhéroe siempre, a que esa persona desaparezca. Entonces es necesario, porque si no, vivís con mucho rencor. Desgraciadamente, el ser humano necesita la aceptación de mamá y papá, y más cuando sos muy chico, cuando sos adulto, la mirada del otro te empieza a importar muy poco. Tuve una adolescencia bastante brava dentro de mis parámetros, me acuerdo muy rebelde, rebelde con causa. Cuando me encontré con mi papá, yo ya tenía todo este proceso interno trabajado y lo acepté desde el lado de "bueno, quiero darle una oportunidad a esta relación, a este vínculo". No quiero reproches, no quiero: "¿Por qué me abandonaste? No sé por qué", no quiero tango. Veamos de acá para adelante qué se construye.