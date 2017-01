—Me da mucho dolor, me da mucha pena. Me da mucha pena porque Andrea del Boca es una mina a la que yo conozco, no es mi amiga pero la conozco. Cuando la conocí, me pareció una mina encantadora, su familia me pareció encantadora. No trabajé con ella en estos proyectos, no hice las telenovelas, no me llamó, pero me gustaría que salga lo más indemne posible. No sé qué es lo que pasó, en el sentido de que, si realmente ella presentó un proyecto y se robó parte de ese proyecto, deberá pagar por lo que hizo. Ahora, si no fue así, que es lo que yo quiero suponer, y que la plata la puso en otro lugar dentro de la misma telenovela y que se desfasó con los presupuestos y que ganó la guita que tenía que ganar, ojalá salga indemne. No le tengo miedo a la crítica que me hagan a mí, yo estoy dispuesto, como todo el mundo tiene que estar dispuesto, a mostrar, lo que me da miedo es la caza de brujas, en general. Cuando entramos en ese terreno de la caza de brujas y la hacemos entre nosotros, cuando los propios periodistas se ponen a hacer caza de brujas, es una locura. Por supuesto que a mí me juega en contra. ¿Sabés qué fácil es hacerse el boludo? Yo hago teatro, y si digo algo a favor del kirchnerismo, dejo un 40% de gente que es probable que no me compre una entrada. Entonces, me hago el boludo, digo: "Sí, yo no opino, ay, política, yo no sé nada de política", y con eso meto gente en el teatro. No tengo ganas de meter gente en el teatro si tengo que perder por eso mi identidad y la posibilidad de generar un país mejor para mis hijos.