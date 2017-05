"Comer para mí es la parte más difícil, porque es constante y no se detiene desde que me despierto hasta que me voy a la cama. Y ​​luego hay que levantarse y hacerlo todo de nuevo", cuenta Shaw. Y agrega algo contraído: "La gente piensa que la formación es la parte difícil, en realidad no es. Eso es divertido: puedo soltarme y hacer lo que quiero hacer. Solo me dan a entrenar por unas horas durante el día, pero esto (comer) es todo el día por lo que es constante. Es un mal necesario".