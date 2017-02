El excampeón de Europa y de maratón en los Juegos de la Mancomunidad, no pudo cumplir con su habitual rutina de calzarse las zapatillas y salir a correr por primera vez en más de 52 años, interrumpiendo una costumbre que comenzó en diciembre de 1964 y que no dejó de hacer durante 19.032 días. Con 78 años a cuestas, decidió no practicar por sentir un dolor en el pecho.