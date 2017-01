En una carrera, lo correcto es exhalar cuando el pie golpea el suelo, no antes. "El diafragma se relaja cuando uno exhala, por lo que el corazón no está tan estable", dijo Jordan,"y no querés aterrizar en el suelo al momento menos estable del cuerpo". Lo ideal también es cambiar el pie elegido para respirar mientras golpea en el suelo. De lo contrario, "es como llevar una mochila pesada todo el tiempo en tu hombro izquierdo en lugar de llevarla por igual a través de ambos hombros", explicó Jordan.