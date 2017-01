Cambiar de golpe puede ser perjudicial. Cuando se integra una sesión playa en la rutina regular, lo recomendable es comenzar con distancias cortas. Por ejemplo: realizar los últimos cinco minutos en la arena mojada luego de haber corrido en el asfalto. "A mi me gusta combinar las dos cosas, no sé si asfalto, pero sí caminos de tierra. Si empezamos a correr todos los días en la arena al no estar acostumbrados nos podemos lesionar, además el declive hacia el mar al correr todo el tiempo en una dirección o ida y vuelta, también puede traer lesiones", señaló el entrenador personal.