"Uno de los mayores avances del cerebro humano es la habilidad para combinar conceptos abstractos en pensamientos complejos. Uno no piensa en la palabra 'Platano' sino en 'Esta tarde me gustaría comer un plátano'. Lo que por fin hemos logrado es captar pensamientos de esa complejidad mediante una señal IMR (Imágenes de resonancia magnética). El descubrimiento de esa vinculación entre pensamientos y activación de señales en el cerebro nos permite saber de qué bloques fundamentales están formados", aseguró Marcel Joust psicólogo, director CCBI (Center for Cognitive Brain Imaging) y principal autor del estudio.