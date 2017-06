Pero no son los únicos beneficios. Los progresos se fueron magnificando a la par del desarrollo del tema. Varios análisis certifican que estos exámenes puede estar el secreto de la longevidad, afirmando que esta condición es de carácter hereditario. Uno de los últimos fue el que estuvo a cargo de un grupo de expertos de la Universidad de Exeter (Inglaterra), que abarcó a 190 mil personas y cuyos resultados se publicaron en el Journal of The American College of Cardiology. Siguiendo esta línea, se está llevando adelante el "Proyecto de los Genes de la Longevidad", una investigación a gran escala que comenzó en 1998 y que busca analizar el ADN de 670 personas que superaron -o casi- los 100 años, a pesar de que llevaban una vida signada por hábitos poco sanos.