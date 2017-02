¿Qué tan estable es la configuración del planeta del nuevo sistema? ¿Alcanzó una estabilidad a lo largo de largas escalas de tiempo como lo ha hecho nuestro sistema solar, o es un sistema relativamente joven en el que esperaríamos que los cuerpos aún se unieran en objetos más grandes con el tiempo?

La estabilidad del sistema aún no está clara, porque es un sistema dinámico complejo, las masas de los planetas aún no están determinadas con precisión, no sabemos todavía el período orbital del séptimo planeta, y podría haber más planetas. ¡Más datos sobre esto pronto!