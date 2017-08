Tan desconocido es este desorden que para algunos incluso hay una conexión con teorías conspirativas. "Algunas personas creen que no son eventos naturales, sino que son esencialmente causados ​​por agencias gubernamentales malévolas", señaló Brian Sharpless, profesor asociado de la Escuela Americana de Psicología Profesional en la Universidad Argosy, en Estados Unidos, que ha dirigido estudios sobre este trastorno particular y es autor del reciente libro Desórdenes psicológicos inusuales y extraños. "He recibido varias llamadas telefónicas de teóricos de conspiraciones que no creen en las explicaciones científicas al respecto de esta condición".