Hinchazón, hematomas, dolor al tacto, celulitis, fatiga. Las características que definen a esta extraña condición debilitante no alcanzan para detectarla. A pesar de que se estima afecta a alrededor del 11% de las mujeres, la comunidad científica aún no pudo dar con el origen. Se trata de la lipedema, una patología que no tiene tratamiento, y que, al desconocer la causa, incluso los médicos suelen hacer caso omiso de los enfermos, declarando que los pacientes simplemente están gordos.