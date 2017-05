En la mayoría de los casos, la AEH aparece en edades tempranas de la vida (infancia y adolescencia): el promedio de edad de comienzo de los síntomas es a los 11 años. No discrimina por grupos étnicos y afecta a ambos sexos. Además, se transmite de generación en generación: si uno de los padres la padece, cada hijo tiene un 50% de posibilidades de presentarla. Por otra parte, aquellos hijos que no la padezcan, no la transmitirán a su descendencia. Esto responde a que se trata de un tipo de patología genética de carácter autosómica dominante.