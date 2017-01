Existe la posibilidad de la reducción peneana, y en este caso los especialistas se lo recomendario para desarollar una vida sin complicaciones. Pero a pesar de los consejos para que se operara, Cabrera se niega hacer por concepciones culturales. "Estoy feliz con mi pene, no me gustaría achicarlo, sólo quiero que me reconozcan como tal", confesó Cabrera.