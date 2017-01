Pero un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, sumó una nueva evidencia a este grupo de bondades: las personas que permanecen muchas horas sentadas y no lo compensan con la práctica de ejercicio experimentan un envejecimiento celular acelerado.

Según explicó Aladdin Shadyab, el director de esta investigación publicada en la revista American Journal of Epidemiology su hallazgo demuestra que las células envejecen de forma más rápida con un estilo de vida sedentario. "El resultado es que la edad cronológica no siempre coincide con la edad biológica", indicó.