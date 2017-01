Dormir demasiado poco también parece tener un efecto en este espasmo, aunque las razones no están claras. "La investigación ha demostrado una correlación con el sueño, y comprobamos que dormir más puede ayudar a eliminarlo, pero no sabemos por qué", explicó Cornblath. Lo mismo puede decirse de los espasmos musculares en general, que son bastante comunes en músculos de piernas y brazos. "Se oye hablar de bajo contenido de potasio o de un proceso de deshidratación, pero no parece haber mucha evidencia de esto todavía", dijo Cornblath.