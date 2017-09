No culparon tan solo a Córdoba. También para el Tribunal del juicio oral, Córdoba fue responsable y por eso lo condenaron. Como a los empresarios que no dieron un servicio ferroviario seguro y a los funcionarios que no controlaron el estado de la concesión. Se determinó que Córdoba pudo haber actuado mal sobre un tren que no debía estar circulando y que tenía graves falencias de mantenimiento. Cinco años y medio después, a raíz de las palabras de la ex presidente, se regresa al grado cero del caso: fue Córdoba. Parece no haber quedado claro lo que determinó el Tribunal Oral Federal 2 en una extensísima sentencia que podría resumirse en pocas palabras: corrupción seguida de muerte.