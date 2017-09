Tarde o temprano, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner iba a conceder reportajes. La democracia tiene esas maravillas. Si alguien quiere ganar una elección, tiene que responder preguntas molestas. Tarde o temprano, alguien le iba a preguntar sobre la Tragedia de Once. Finalmente, ocurrió hoy, durante la entrevista con el hábil Samuel "Chiche" Gelblung. Cristina respondió: "El tren frenó en todas las estaciones antes, pero el chofer no accionó el freno. Si vos no frenás y te estrellás, bueno". Para entender la magnitud de lo que dijo la ex presidente, es preciso recordar algunos hechos concretos que, habitualmente, se olvidan cada vez que se reabre el debate sobre uno de los hechos más dolorosos de la historia democrática argentina.