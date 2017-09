No fue Eduardo Tassano, electo intendente en junio, el mayor tropiezo de campaña. Ahora, a sólo dos semanas de la elección, la oposición perdió dos candidatos que prácticamente le garantizaban un triunfo en dos de las cinco ciudades más grandes: Mercedes y Goya. "El partido judicial le está aportando al candidato de Colombi 4 o 5 puntos", se quejaron y denunciaron la "proscripción" de Víctor Cemborain y Gerardo Bassi. En el primer caso por una condena que cumplió años atrás (por agredir a un funcionario), aunque no se lo inhabilitó en aquel momento y fue "cosa juzgada" según la abogada que lo impulsó, Any Pereyra, hoy candidata a diputada por el mismo frente. Y en el segundo porque el intendente Bassi va por otra reelección cuando antes fue vice. Cemborain el viernes presentó en su lugar la candidatura de su esposa, Elvira Sánchez, y apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mientras que, en Goya, Gassi podría presentar a su hijo en su reemplazo. Ambos denuncian maniobras de la Justicia "adicta al gobierno de Colombi" y vínculos familiares entre los miembros del Tribunal Superior de Justicia y candidatos de ECO-Cambiemos. En palabras de Cemborain, fallaron ante "la desesperación que invade al oficialismo provincial ante una segura derrota por parte de Camau el 8 de octubre".