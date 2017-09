¿Qué pasará con las provincias que no avancen con las pautas de armonización de sus cajas previsionales a la Nación? El decreto 894/16 estableció que se requerirá a las provincias completar el proceso de armonización normativa en plazo no mayor a 4 años. En caso de que no haya un ajuste de los sistemas provinciales a la Nación la ANSES está facultada para realizar quitas al monto de la asistencia comprometida. Es decir, se les dejará de cubrir sus déficit con el costo financiero que ello implica. Y a partir de 2021, no se asistirá financieramente a los regímenes provinciales que no hayan armonizado sus regímenes con la normativa nacional en la materia.