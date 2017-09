"El político que no esté dispuesto a que sus cuentas, su vida y sus sociedades sean transparentes y puedan ser sometidas al control social y legal, es mejor que se dedique a otra cosa. No puede haber secreto fiscal ni de ningún tipo para los funcionarios públicos. El kirchnerismo destruyó las instituciones y también las reglas de la ética. Por eso hay que reformar la ley e incorporar más requisitos en las declaraciones juradas, para que toda la información este allí y sea accesible y no pueda haber 'olvidos' de ningún tipo", dijo a Infobae la diputada de 1País, Margarita Stolbizer. La referente del GEN coordina con el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez y Banfi los avances técnicos del megaproyecto. Desde el kirchnerismo, la diputada Diana Conti avala la iniciativa con algunos reparos.