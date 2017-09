Pese a las limitaciones del encierro, el jueves a la tarde José López vio y escuchó a Cristina Kirchner hablar sobre su caso. "Lo odié en ese momento como pocas cosas en mi vida", dijo la ex presidenta antes de lagrimear. Una frase fuerte que conmueve a cualquiera. Pero el hombre de los bolsos estaba pensando en otro tema. Cuando promediaba el reportaje en Infobae, el ex secretario fue hasta el teléfono del pabellón y llamó a uno de sus abogados: "¿Hay alguna novedad?". Se refería a la causa por el direccionamiento de la obra pública, donde está procesado junto a Cristina y otros ex funcionarios. La respuesta lo dejó muy preocupado: la Cámara Federal había confirmado todos los procesamientos por asociación ilícita. Fue la peor noticia de la semana. López tenía alguna esperanza de poder bajar esa calificación. Sobre la entrevista, por ahora guarda silencio. ¿Le dolió lo que dijo Cristina? ¿Está enojado? Si lo siente, no lo expresa. Así es López desde que está en prisión: reservado, desconfiado y calculador, hasta con sus propios abogados.