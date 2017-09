"Yo no estoy diciendo que sea una dictadura", quiso aclarar la ex mandataria tras la afirmación, quien sin embargo sostuvo "hay una mesa judicial que integra el Presidente, junto al Jefe de Gabinete, el Ministro de Justicia y otro abogado del gobierno, no me parece muy democrático". "Hubiera sido un escándalo en mi gobierno", acotó.