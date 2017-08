Esa misma idea corre para los votantes que respaldaron al ex ministro. En Cumplir están convencidos que no perderán tantos votos en octubre. Creen que los votantes que ya los acompañaron lo hicieron sabiendo que no ganarían. En cambio, según consideran, aquellos que respaldaron a Sergio Massa con su voto esperaban que el líder de 1País peleara la elección con Cambiemos y Unidad Ciudadana.