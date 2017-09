Acaso al final del camino que estamos comenzando a recorrer con el advenimiento de una fuerza republicana y no populista al poder haya una Argentina en la que los liberales y los socialdemócratas se disputen la primacía intelectual y el poder político. Por ahora, el Gobierno suma a sus muchas ocupaciones la tarea docente de explicar que la inflación no es producto de la avidez capitalista sino de la emisión monetaria descontrolada, que la industria solo da ocupación a uno de cada ocho trabajadores y la principal fuente de creación de empleo son los servicios, que el paradigma de no importar ni un clavo nos ha llevado a ser la tercera economía más cerrada del planeta pero no ha garantizado el desarrollo y nos ha dejado en el déficit financiero y comercial, que en todas partes las Pymes son proveedoras de las grandes empresas y necesitan de ellas para ser viables y, sobre todo, que las tasas chinas y las platas dulce consumistas —como las que vivimos con el peronismo menemista entre 1991 y 1995 y con el peronismo kirchnerista entre 2003 y 2007— duran no más de cuatro años, no bastan para disminuir la pobreza estructural y te dejan una década pagando la cuenta de la tarjeta de crédito que hiciste explotar.