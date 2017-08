Desde los Estados Unidos, donde está instalado desde hace ocho meses, lanzó: "Si me presento en la Argentina, a mí me matan". "Automáticamente cuando el juez hace eso, me pone una sentencia. ¿Quién me mataría? Nombré tantos nombres, que podés elegir. Trabajé con ellos, se cómo son, como operan. Insfrán, Echegaray, Santana, Moreno, jueces, Minnicelli, que tenía trato directo con Korea".