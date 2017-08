Si bien no trascendieron los temas que trataron durante el encuentro, no es casualidad que la ex mandataria haya retomado la campaña de cara a las elecciones generales de octubre reuniendo a casi la mitad de los intendentes de la Tercera Sección Electoral (8 de 19), el territorio bonaerense donde (de acuerdo al escrutinio provisorio) venció a Esteban Bullrich por 41,2% a 28,3%, y sacó una diferencia que, por la cantidad de votantes que viven en el Conurbano, es difícil de contrarrestar para Cambiemos.