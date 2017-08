-¿Cuándo habla de los intereses de Corrientes tengo que pensar que peleará en contra del Fondo del Conurbano Bonaerense que pide María Eugenia Vidal?

-Defiendo por supuesto los intereses de mi provincia. No es que estoy en contra de que reciba el Fondo del Conurbano Bonaerense. Lo que no quiero es que se quiten recursos de nuestra provincia. Creo en el federalismo donde el interior necesita recursos para crecer. Pero hoy pasa que la mayoría de las obras las está recibiendo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires y el interior no está recibiendo, esas son las peleas que voy a dar en el buen sentido.