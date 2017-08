-Lo mejor tiene que ver con la recuperación del dialogo, aunque tampoco es mérito solamente de Cambiemos. El esfuerzo que se ha hecho por terminar con la grieta, que se ha abandonado, espero que sea nada más en esta etapa electoral. Se ha abandonado en todos, oficialismo, oposición y también los medios han hecho bastante para que no se pueda terminar fácilmente con la grieta, de uno y otro lado. Eso creo que es muy malo para el país. A mí me dan ganas a veces de decir cosas muy duras y tal vez me harían sintonizar mejor con la gente, pero ¿eso es bueno para el país? Yo siempre he entendido que sacarse las ganas no es bueno en la mayoría de los casos. Y si hay algo que no es bueno para el país, aunque a mí me gratifique, no lo debo hacer.

Lo peor es que no haya llamado a un Consejo Económico y Social. Creo que el trabajo, el capital, la empresa y la política deberían haber hecho un acuerdo para resolver con mayor ritmo y a partir de ese acuerdo ir fijando metas y plazos. No podemos estar siempre trabajando sobre la emergencia y pensando en dos años, que son los calendarios electorales. Tenemos que pensar alguna vez en el país. Por otro lado el temor a los mercados. Eso es ideológico, no es un temor. Porque no es lo mejor. Si el Estado se retira de la educación, ¿qué pasa? Si se retira de la salud, ¿qué pasa? Si se retira de la policía, ¿qué pasa? Si se retira de la economía también hay problemas. Claro, uno puede estar en la economía, en la salud, en la educación y en la seguridad y hacer todo mal. Pero si no está seguro que no van a salir las cosas lo bien que podrían salir si uno tiene una intervención inteligente, eficaz, en nombre del interés general, sin prepotencias. Creo que sería bueno y para que ocurra la UCR tiene que tratar de influir más, que no le tengamos miedo a los mercados. Que sepan que el Estado no es una empresa que tiene que subordinarse a las reglas del mercado. El Estado es el árbitro y que lo sepan. Es el árbitro que tiene que defender el interés general y cuando alguno se pasa de la raya y lo compromete, tiene que decir 'acá está el Estado'. Y a eso no hay que tenerle miedo.