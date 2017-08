En su nota, Eliaschev aseguró que el Gobierno estaría dispuesto a cerrar, previo pacto secreto con Irán, las investigaciones por los dos atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, cometidos en 1992 y 1994. "Que el hijo de Jacobo Timerman me describa como 'pseudoperiodista' es una patética exhibición de escualidez moral. Mi padre no me puso a dirigir un diario al servicio de la dictadura cuando tenía 23 años. Ejerzo, sí, la profesión ininterrumpidamente desde 1964 y no heredé nada que no sea producto de mi propio trabajo", replicó Eliaschev en ese momento.