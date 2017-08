Al reabrirse la denuncia presentada por Nisman a mediados de 2015, el fiscal Pollicita amplió la imputación en febrero último e incluyó entre los investigados al ex ministro de Planificación en el kirchnerismo, Julio De Vido, a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona y al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y al ex jefe de la ex SIDE, Oscar Parrilli.