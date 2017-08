En orden no sólo al tramo final de la campaña sino a los días que vendrán hasta el 2019, al Gobierno le conviene que Cristina siga viva. Más allá de las denuncias por corrupción y de las causas judiciales, la figura de la ex mandataria en la trinchera, encendida y beligerante, obtura de manera rotunda cualquier intento del Partido Justicialista de juntar el alma con el cuerpo. No hay liderazgo posible para el peronismo mientras ella esté en escena.