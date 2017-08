Es justamente en ese distrito donde la diputada Elisa Carrió sacó un 49% de los votos. Algo que, a pesar de ser un avezado analista político, Feinmann no logra comprender del todo: "A mí que Carrió saque mayoría de votos siempre me sorprende. No sé que pensar de los porteños, no sé qué es lo que votan… es una mujer muy activa, imprevisible, no entiendo cómo se la puede votar", sostuvo.