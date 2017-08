Fuera del micrófono, y en medio de un creciente murmullo, la senadora González cruzó a la ministra de Seguridad por la forma en la que se estaba expresando. "Yo no patoteo y tengo respeto", dijo Bullrich al dirigirse a la legisladora. "¿Cómo voy a ser maleducada? No me diga maleducada. Estoy haciendo una posición política. Respétenme, toda la vida han hecho lo mismo", añadió la ministra en el marco del intercambio.