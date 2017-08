Randazzo no será senador. No es ese su verdadero objetivo en el corto plazo, sino formar parte de la nueva etapa del peronismo. Tanto él, como muchos de los dirigentes del homogéneo mundo peronista, creen que en el 2018 se iniciará una nueva discusión en la histórica fuerza política. Esa próxima etapa, según creen, no estará liderada por la ex presidente Cristina Kirchner. ¿El motivo? Consideran que la ex mandataria no es una candidata competitiva para las elecciones presidenciales del 2019. Por eso tomaron los resultados del último domingo como un argumento válido para sostener esa posición. Cristina arañó el 34%, en su peor elección desde que es candidata. Un dato no menor es que lo hizo en el distrito donde siempre tuvo el mayor respaldo electoral: la provincia de Buenos Aires.