Macri no solo está conduciendo hoy el único partido nacional que existe en el país. Además, es el primer presidente surgido de las familias más ricas del país, desde Marcelo Torcuato de Alvear, o sea, desde 1922, casi un siglo. Es el primer presidente de la historia democrática que proviene de uno de los grupos económico más concentrados. Es el primero que fue presidente de un club de fútbol, el primero que no es radical ni peronista, el primero de centro derecha que llega por vía democrática, el primer ingeniero. Existe un lugar común según el cual un plan de ajuste del nivel de vida de la población solo se puede imponer por vía represiva. El domingo, Macri demostró que esto no es así: aún cuando un plan afecte el consumo popular, quien lo implementa puede ganar, al menos, una elección.