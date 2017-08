"Imagine que Cristina Kirchner gana las elecciones primarias y Esteban Bullrich, de Cambiemos, sale segundo. ¿A quién votaría usted en las elecciones generales de octubre?". La pregunta fue formulada hace diez días en un estudio de 1.2000 casos en territorio bonaerense por una de las pocas encuestadoras de renombre del mercado, que no suele ventilar sus trabajos y que mantiene una buena relación con el Gobierno. La respuesta explica en buena medida por qué la cúpula de Cambiemos no despreciaba un escenario de paridad o incluso apenas por debajo de la ex presidenta al ex ministro de Educación en las elecciones del domingo. El 38,6% de los consultados aseguró según ese muestreo que se inclinaría por Bullrich, el 34,3% por Cristina, el 11,5% por Sergio Massa, el 4% por Florencio Randazzo, el 3,6% por la izquierda y el 8% restante correspondería al pelotón de indecisos.