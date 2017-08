En una conferencia de prensa que compartió con los principales candidatos del distrito para las generales de octubre, Vidal fue consultada sobre su futuro político. Y contestó: "Yo me siento una jugadora de equipo, repartí volantes en las esquinas, fui candidata sabiendo que no iba a entrar, tuve distintos roles. A mí me gusta decir que voy de aguatera, defensora o arquera. Voy a hacer lo que haya que hacer, voy a estar donde decida el equipo y la gente".