El juez resaltó el hecho de que el yate, lujoso y en buen estado no hubiera sido reclamado por sus dueños: "Resulta llamativo el destino final de la embarcación: apareció abandonada en Uruguay y, ordenado su secuestro por este Tribunal, hasta el momento nadie reclamó su devolución. En particular, no lo hiciesen los titulares de la empresa estadounidense Dalia Ventures LLC —como ya dijimos, armado societario de empresas extranjeras destinado a adquirir ese bien mediante sucesivas transferencias de entidades bancarias de distintos países, con la finalidad de ocultar el origen del dinero y al verdadero destinatario del mismo-.tenía la capacidad económica real e ilícita, conforme ha queda o claro, a la luz del rosario de inmuebles y bienes suntuosos cuya propiedad se determinó al momento de dictar su procesamiento con fecha ll de abril de 2014 (como así también al dictar su ampliación de procesamiento con fecha 12 de mayo de 2016) pero no tenía la posibilidad de figurar como enriquecimiento".