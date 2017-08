"La vía de la fuerza no es el camino para la crisis de Venezuela. Hay que profundizar la presión política y económica", dijo Macri ante una pregunta de Infobae. Pero para que no queden dudas de esta posición contraria a la de Trump remarcó más tarde: "En el Mercosur no vemos como una alternativa la fuerza para la solución del conflicto en Venezuela".