Un punto clave en la relación de ambos países que aún no fue resuelto es la decisión de la administración norteamericana de avalar o no la denuncia de dumping contra la Argentina de parte de los industriales del biodiésel de Estados Unidos. Ese tema tendrá definición el 21 de agosto por la secretaría de Comercio de Estados Unidos. No se trata de un tema menor porque la Argentina pone en juego la exportación de unos 1.200 millones de dólares de biodiésel. Pero en la agenda inmediata de Pence y Macri no está previsto abordar este espinoso tema.