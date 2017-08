Muchos creen que Vidal puede ser candidata a presidenta en el 2019. No la conocen, ni tampoco al PRO. Nada de lo que haga la gobernadora de la provincia de Buenos Aires será por voluntad propia. No existen decisiones personales en esa mesa chica. Si Macri no quiere postularse, ella lo evaluará. Si no, jamás se lo ocurrirá algo semejante.