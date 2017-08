—Algunos dicen que Julio Martínez no quería que lo impugnaran a Menem para que no se victimice…

—Honestamente, me cuesta creerle. Me cuesta creer que no esté en conocimiento y que no haya estado avalando esta situación. Y si no lo estaba, y tomaron la decisión, también deja mucho que desear porque en definitiva el que está dando la campaña, en representación de ellos, es él. Me parece flojo.