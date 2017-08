Concretamente, en ese caso la Cámara Electoral concluyó que el candidato “no reunía la condición de idoneidad para postularse a senador nacional” porque “se trata de un ciudadano sobre el que pesan dos sentencias condenatorias de primera instancia por la comisión de delitos tipificados y penados en el título XI del Código Penal, Delitos contra la administración pública, y que incluyen la accesoria de inhabilitación especial perpetua -la que específica e inexorablemente se relaciona con el ejercicio de cargos públicos”.

El tribunal destacó ahora que los dos casos son similares, y que no hay motivos para apartarse del precedente. “Toda vez que en el sub examine no existen nuevas circunstancias ni elementos valorativos que permitan apartarse del criterio que resulta del precedente de aplicación, se impone concluir que no corresponde la oficialización de la precandidatura del nombrado”, concluye la resolución.