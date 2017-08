La resolución fue tomada por los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes dictaron la impugnación del ex presidente a causa de las condenas penales que tiene en su contra. Los miembros de la Cámara Nacional Electoral destacaron que "el pronunciamiento que aquí se emite no importa desconocer las altas responsabilidades institucionales que el señor ex Presidente de la Nación ha desempeñado, ni prescinde de la presunción de inocencia de la que goza -como se dijo- mientras no devenga firme la condena dictada a su respecto". Sin embargo, la Cámara entendió que Carlos Menem no reunirá las condiciones de idoneidad para poder postularse a raíz de las condenas en su contra.