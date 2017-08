En una feria "saladita" en el cruce de la calle Enrique Insúa y la avenida Oliver los ánimos fueron dispares. Desde una señora que cruzó el grupo diciendo"a mí los políticos no me interesa ninguno, son todos unos ladrones", hasta un comerciante que habló muy amable pero cuando un cliente le preguntó de quién se trataba dijo que "no sé de qué partido es, yo saludo a todos", hasta otro que le aseguró al candidato que "yo te voto de nuevo, Evert" y una señora en ese mismo puesto que pidió "más asfalto y más trabajo" una y otra vez, como para que nadie se olvide.