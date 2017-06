En InfobaeTV, el ex ministro de Economía criticó la decisión de no dar PASO y apuntó contra la legisladora de la CC-ARI: "Las únicas dos que no quieren primarias en la Argentina son Elisa Carrió y Cristina Kirchner". También ratificó su candidatura: "Voy a ser candidato. Tenemos que definir en nuestro espacio cómo acomodaremos todas las candidaturas. Pero sí, voy a ser candidato".