-La batalla de la inflación. En el primer set cómo estamos. Política económica del gobierno, inflación

-La batalla de la inflación tiene yo te diría que estamos set abajo pero estamos set abajo porque no es nuestro partido solamente, heredamos de un partido anterior en el cual el tenista… Es Copa Davis, estamos un punto abajo, el punto lo perdió otro y estamos peleando el segundo punto. y creo que ahí también hace falta un diagnóstico más refinado y hace falta un diagnóstico más consensuado porque hay una parte que es política fiscal y monetaria, hay otra parte que tiene que ver con la inercia inflacionaria, la inercia inflacionaria es muy difícil pararla si no te sentas en una mesa a definir cuestiones fundamentales, todos los planes que han contado la inercia inflacionaria cuentan con un acuerdo de algún tipo. Y así como antes, y a mí me han escuchado decir que los acuerdos de precios si vos no resolves el problema de base no sirven, con la inercia inflacionaria no es solamente un tema de política monetaria