Esta situación no se hizo pública y se manejó bajo absoluta reserva para evitar el pánico. Pero el hecho coincidió el viernes pasado con la visita a Neuquén del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en la Argentina, Tom Clooney. La coincidencia obligó a reforzar la seguridad en el lugar donde se realizó la visita del diplomático norteamericano y no hubo incidente alguno. No obstante, en el Gobierno están en estado de alerta permanente.